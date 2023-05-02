Второму лишнему третьего не дано

Поправки Минфина предполагают и оптимизацию норм, регламентирующих порядок и условия применения нацрежима. В Минфине констатируют, что действующая конструкция носит громоздкий характер — это минимум девять подзаконных актов с разными правилами применения режима, семь перечней товаров, на которые он распространяется, разный механизм подтверждения страны происхождения товара. Для унификации правил Минфин намерен прямо установить в 44-ФЗ и 223-ФЗ запреты на закупку иностранных товаров по перечню правительства и обязанность заказчиков отклонять заявки с предложением о поставке иностранного товара.

Режим ограничений будет действовать только в формате «второй лишний» — это отказ от иностранного товара при наличии хотя бы одной альтернативы из РФ (сейчас также действует правило «третий лишний» — отказ от импорта возможен при наличии двух российских предложений). Преференциальный режим также сохранится только один — ценовая преференция в размере 15% по сравнению с заявками иностранцев при поставках российских товаров. Предполагается, что аналогичные положения будут разработаны и для закупок работ и услуг, выполняемых российскими организациями. Напомним, что пока в законодательстве нет понятия «российская услуга», что в том числе позволяет госкомпаниям обходить требования правительства по минимальной доле закупок у российских контрагентов.

Поправки также регламентируют порядок подтверждения российского происхождения товаров. Предполагается, что с учетом отраслевого разнообразия состав информации и документов для подтверждения будет определен актом правительства. При этом для промышленной продукции, а также программного обеспечения предполагается преимущественно реестровый способ подтверждения происхождения (например, уже действуют реестры российской радиоэлектронной продукции, промышленной продукции, а также евразийский реестр промышленных товаров). Для пищевой продукции возможный вариант подтверждения — данные из реестра выданных сертификатов соответствия ?и зарегистрированных деклараций соответствия, поскольку они содержат информацию о стране изготовителя продукции.

Диана Галиева