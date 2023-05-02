Гурманские будни

Трапезничаем «на воздухах»
Весна в нынешнем году в Москве началась рано, так что первые ресторанные веранды открылись еще в начале апреля. В каких ресторанах уже можно пообедать на свежем воздухе и чем?
Эталонный «Семифреддо» под управлением бессменного бренд-шефа сицилийца Нино Грациано распахнул двери веранды, состоящей из двух частей: крытой на 35 посадок, где удобно расположиться даже в ненастную погоду, и столиками под отдельными навесами. Сейчас в меню действует специальное предложение от шеф-повара Лука Вердолини с первыми грибами — сморчками, куда вошли интересные авторские блюда вроде картофельной лазаньетты с твердым сыром пекорино и сморчками, а также эскалоп с фуа-гра с крем-соусом из сморчков. Вдобавок к этому — самый вкусный в городе коктейль «Беллини» на основе просекко и пюре из белых персиков.
Веранда ресторана «Семифреддо»
Тимура Фрунзе улица, дом 11, строение 55
Ежедневно, с 12:00 до 0:00
Веранду с видом на березовую рощу открыло кафе «Остановка» в Доме культуры ГЭС-2 на Болотной набережной. Она сочетает простор и почти загородную тишину. Комфортная еда на каждый день от местного бренд-шефа — француза Режиса Тригеля — добавит отдыху на веранде еще большей расслабленности. В меню здесь можно встретить и вареники с вишней из тонкого теста на завтрак, и для совсем теплых дней, когда захочется чего-то легкого, греческий салат с таджасскими маслинами или тайский салат с баклажанами. Из напитков — безалкогольные айс латте с черникой и тутовником и кофе с тоником пион-гибискус.
Веранда кафе «Остановка»
Болотная набережная, дом 15
Ежедневно, с 11:00 до 22:00
Одна из самых масштабных веранд города, с тремя пространствами находится в ресторане Modus. С момента открытия в уже далеком 2006 году в Modus произошли изменения, и коснулись они не только кухни, но и летнего пространства, которое стало буквально огромным. Оно оборудовано увлажнителями воздуха, актуальными в жару, и обогревателями, которые не дадут замерзнуть вечерами. С террасы на крыше можно подробно рассмотреть эклектичную архитектуру Москвы, во внутреннем французском дворике в стиле прованс — уединиться со своей пассией, а на большой веранде, которая функционирует в любую погоду, отметить любое торжество. В меню — различные севиче и тартары из свежей рыбы с азиатскими соусами и актуальный в жару гаспачо из огурца и лайма.
Труженников переулок, дом 6
Ежедневно, с 10:00 до 0:00
Камерная веранда открылась у ресторана Amber на Цветном. В меню — масса легких летних закусок на один укус, суши, роллы и талантливая коктейльная карта с ледяным саке в том числе. Веранда выполнена по образцу миниатюрного японского сада с необычными растениями за лыковой ширмой. В честь открытия — новый сет из японских устриц с винным пейрингом.
Цветной бульвар, дом 2
Ежедневно, с 12:00 до 0:00
Практически веранда на даче — у ресторана «Библиотека» на территории Дома творчества в Переделкино, который лучше посещать в будние дни, чтобы избежать толпы. Деревянный помост среди ароматных сосен и меню с русским акцентом, где, конечно, не обходится без классической летней окрошки.
Погодина улица, дом 4, корпус 2
пн-пт, с 10:00 до 22:00
сб-вс, с 09:00 до 22:00
Еще одна (даже две) популярная веранда, которая ежегодно открывается одной из первых на Патриках. Ресторан «Аист» — светская веранда на первом этаже и hidden spot на третьем, о котором знают не все. Первый этаж — с летними зонтиками, а третий — с мобильной крышей, благодаря которой гостям не страшна даже самая лютая непогода. Гастрономическое меню ресторана — от итальянца Мирко Дзаго, живущего в Москве больше 15 лет. Он знает вкусы москвичей не понаслышке и следит за трендами, представляя не только хиты новой итальянской кухни, но и мировую классику в ее авторской интерпретации, а также русскую кухню и Паназию. С недавнего времени тут выпекают пиццу.
Малая Бронная улица, дом 8/1
пн-чт, с 09:00 до 0:00
пт, с 09:00 до 1:00
сб-вс, с 10:00 до 1:00
Обновленное меню и интерьер Mandy`s Apothecary
Семилетие бар-аптека Mandy`s Apothecary на Кузнецком Мосту отметил полным обновлением меню, которое теперь имеет отчетливый азиатский акцент.
Кто бывал, тот знает, что это было место с характерным для классического паба интерьером, но владельцы по случаю 7-летия внесли изменения и в интерьер. Вопреки наблюдению Киплинга «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут», в Mandy`s Apothecary они все же встретились. Европейский интерьер разнообразили восточными акцентами с блошиных рынков: китайскими постерами и фарфоровыми вазами, вторит этим акцентам посуда с традиционными азиатскими орнаментами, на которой и подаются блюда из нового меню.
В разделе закусок кальмары в темпуре с японским майонезом соседствуют с острыми баклажанами в глазури из соевого соуса на подушке из карри и с битыми огурцами. Внушительных размеров японский сэндвич кацу-сандо с мраморной говядиной на молочном хлебе конкурирует с молодым зеленым индийским ризотто с соусом карри и куриной грудкой на гриле (абсолютно без специй), треска — с соусом берблан и грибами шиитаке и стружкой тунца. Главный и самый важный акцент, даровавший проекту название аптеки — меню с коктейлями, поделенное на несколько разделов по аптечным рецептам: гомеопатия, эликсиры, антидепрессанты, плацебо и психотропные. Оно интригует особенно.
Кузнецкий Мост улица, дом 19/1
пн-чт, с 12:00 до 1:00
пт-сб, с 12:00 до 2:00
вс, с 12:00 до 0:00