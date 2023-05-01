Власти Курской области опровергли фейк о запрете посещать леса во время майских праздников

В правительстве Курской области сообщили, что «иностранные спецслужбы в социальных сетях уже несколько дней подряд пытаются вбрасывать дезинформацию, направленную на создание панических настроений в приграничных районах».

В частности, сегодня распространялось поддельное постановление губернатора Романа Старовойта о запрете посещать пограничные с Украиной леса на время майских праздников. Такого документа в правительстве региона не выпускали. Его представители обратили внимание на то, что липовый документ начинается с сочетания «Об мерах», которое является нарушением правил русской грамматики, которое известно всем: «Мы так не говорим и тем более не пишем. Авторам подделки, видимо, язык - не родной».

«Это явно не последняя попытка вбросить дезинформацию. Призываем администраторов сообществ внимательно присматриваться к предлагаемым новостям»,- добавили в облправительстве.

Владимир Зоркий