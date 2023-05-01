Двигателестроителям включили обратный отсчет

В ГСУ СКР завершены следственные действия по уголовному делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере, направленных на реконструкцию и техническое перевооружение ПАО «Протон-ПМ». Обвиняемыми проходят экс-управляющий директор общества Дмитрий Щенятский, его зам Валерий Голдобин, а также руководящие сотрудники ООО «Солвер». Последнее было поставщиком оборудования для пермского предприятия. В окончательной редакции всем им инкриминируется ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата группой лиц в особо крупном размере). В апреле суд продлил всем домашний арест, за это время следствие планирует уведомить обвиняемых об окончании следственных действий и начать ознакомление с материалами дела. Сами фигуранты вины не признают.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Уголовное дело, обвиняемыми по которому в итоге стали бывшие руководители «Протон-ПМ» и топ-менеджмент ООО «Солвер», было возбуждено в СКР 17 ноября 2021 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору). В мае прошлого года в рамках расследования были задержаны экс-управляющий директор ПАО «Протон-ПМ» Дмитрий Щенятский и его зам Валерий Голдобин. Также следователи задержали совладельца воронежского ООО «ИКФ „Солвер“» Елену Рогатову, генерального конструктора фирмы Радислава Бирбраера и исполнительного директора фирмы Павла Саликова. По версии СКР, все они причастны к хищению бюджетных средств, которые были выделены пермскому предприятию для реконструкции механосборочного, заготовительного и испытательного производств. В итоге суд отправил Дмитрия Щенятского в СИЗО, а остальных обвиняемых под домашний арест. В октябре эта же мера пресечения была избрана и для господина Щенятского. Своей вины никто из них не признал.

АО «Протон-ПМ» входит в интегрированную структуру АО «НПО „Энергомаш“» ГК «Роскосмос». Предприятие изготавливает жидкостные двигатели для ракет-носителей различного назначения. Помимо этого «Протон-ПМ» участвует в производстве ГТЭС «Урал» и оказывает услуги по испытаниям газотурбинных установок. Дмитрий Щенятский возглавлял предприятие с декабря 2014-го по конец декабря 2020-го.

В окончательной редакции обвинения действия фигурантов были квалифицированы по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата в особо крупном размере группой лиц). Как следует из документов суда, преступление, по версии СКР, обвиняемые совершили в 2016–2019 годах. В 2015-м ООО «Солвер» и «Протон-ПМ» заключили три государственных контракта на сумму более 750 млн руб. на поставку металлорежущего оборудования, в том числе и для реконструкции производства двигателей РД-191, которыми комплектуется перспективная ракета-носитель «Ангара». В 2017 году стороны заключили контракт на сумму почти 196 млн руб., в рамках которого «Солвер» должен был поставить линию термообработки. Практически все оборудование предназначалось для размещения в новом корпусе предприятия №58 на загородной площадке «Протон-ПМ».

Из документов суда следует, что контракт по поставке линии термообработки точно фигурирует в материалах уголовного дела, поскольку в качестве свидетелей по нему допрашивались сотрудники ООО «Нью Лайн Инжиниринг». В открытых источниках оно упоминается как разработчик программного обеспечения для комплекса автоматизированной термической обработки, который, как и корпус №58, был введен в эксплуатацию в 2019 году.

11 и 14 апреля Басманный суд Москвы рассмотрел ходатайства следователя о продлении всем обвиняемым домашнего ареста. В ходе заседаний представитель СКР указывал, что за это время намерен уведомить их об окончании следственных действий по делу. Затем будут начаты процедуры ознакомления с материалами уголовного дела потерпевших и обвиняемых. Ни один из последних вины в ходе предварительного следствия не признавал, при этом некоторые из них еще и жаловались на волокиту со стороны сотрудников следственного комитета. Басманный суд с этими доводами не согласился, отметив, что с января прошлого года следствие предъявило им обвинение в новой редакции, допросило 36 человек, а также получило выводы технической экспертизы. В итоге суд оставил всех обвиняемых под домашним арестом до 17 мая.

Дмитрий Астахов