Школьница получила тяжелые травмы после лобового ДТП в Ломоносове

После аварии на границе Петродворцового и Ломоносовского районов Санкт-Петербурга госпитализировали девочку-подростка. Как пишет «Фонтанка», 15-летнюю школьницу госпитализировали в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, 21-летний водитель Ford, в котором ехала девочка, не справился с управлением и выехал на встречную полосу около часа дня рядом с Краснофлотским шоссе, 110. Лобового столкновения с Lexus избежать не удалось. Им управлял 55-летний мужчина.

Ране «Ъ-СПб» писал, что в аварии с автобусом в Петергофе погиб один человек и четверо пострадали.

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