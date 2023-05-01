Bloomberg: Meta готовит выпуск облигаций на $7 млрд

Компания Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) готовит новый выпуск облигаций, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Компания рассчитывает получить от инвесторов таким способом около $7 млрд.

Для Meta это будет уже второй выпуск корпоративных облигаций за год. В августе прошлого года компания привлекла $10 млрд в рамках первого в своей истории выпуска облигаций. Meta оставалась едва ли не единственной крупной технологической компанией, которая до сих пор не выпускала облигации. Ранее в прошлом году собственные облигации выпустили и другие технологические гиганты США — Apple и Intel, сумевшие привлечь $5,5 млрд и $6 млрд соответственно.

По данным источников Bloomberg, облигация Meta с самым долгим сроком погашения — через 40 лет — может принести владельцу прибыль на 215 базисных пунктов выше, чем облигации, выпущенные Минфином США.

В самой компании не ответили на запрос Bloomberg с просьбой прокомментировать эту информацию.

Кирилл Сарханянц