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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: Meta готовит выпуск облигаций на $7 млрд

Компания Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) готовит новый выпуск облигаций, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Компания рассчитывает получить от инвесторов таким способом около $7 млрд.

Для Meta это будет уже второй выпуск корпоративных облигаций за год. В августе прошлого года компания привлекла $10 млрд в рамках первого в своей истории выпуска облигаций. Meta оставалась едва ли не единственной крупной технологической компанией, которая до сих пор не выпускала облигации. Ранее в прошлом году собственные облигации выпустили и другие технологические гиганты США — Apple и Intel, сумевшие привлечь $5,5 млрд и $6 млрд соответственно.

По данным источников Bloomberg, облигация Meta с самым долгим сроком погашения — через 40 лет — может принести владельцу прибыль на 215 базисных пунктов выше, чем облигации, выпущенные Минфином США.

В самой компании не ответили на запрос Bloomberg с просьбой прокомментировать эту информацию.

Кирилл Сарханянц

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