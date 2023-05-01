Пермскому моторостроителю присвоили звание «Герой Труда»

Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении звания «Герой Труда РФ» пятерым гражданам «за особые трудовые заслуги перед государством и народом». Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Среди награжденных стал управляющий директор и генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» (входит в «Ростех») Александр Иноземцев.

Александр Иноземцев возглавляет «Авиадвигатель» с 2001 года. Имеет ученую степень доктора технических наук. С 2000 года господин Иноземцев руководит кафедрой «Авиационные двигатели» Пермского научно-исследовательского политехнического университета, является профессором данного университета.

АО «ОДК-Авиадвигатель» (ранее — ОКБ-19, Моторостроительное конструкторское бюро) исторически было КБ, которое разрабатывало двигатели для Пермского моторного завода. Бюро конструировало сначала поршневые, а затем реактивные и турбореактивные двигатели, которые серийно изготавливались на заводах в Перми и Рыбинске. На «Авиадвигателе» разработаны двигатели семейства ПС-90 для самолетов семейства Ил-76/78, Ил-96 и Ту-204/214. Компания сконструировала двигатель ПД-14 для перспективного самолета МС-21.