В Тутаеве спустя два года возобновила работу паромная переправа

В Тутаеве Ярославской области с началом навигации открылась грузопассажирская переправа, которой не было два года. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства области Максим Авдеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Паромная переправа, Тутаев

Фото: Скриншот из видео в телеграм-канале Михаила Авдеева Паромная переправа, Тутаев

Фото: Скриншот из видео в телеграм-канале Михаила Авдеева

На функционирование переправы дополнительно выделили из областного бюджета 13 млн руб. По данным господина Авдеева, теперь два берега в Тутаеве связывают ежечасные рейсы судна. Перевозки выполняет Речной порт.

«Летом на обоих берегах в Тутаеве будут установлены современные понтонные причалы»,— сообщил Максим Авдеев. Глава Ярославской области Михаил Евраев в социальных сетях сообщил, что на понтонные причалы областное правительство направит более 80 млн руб.

Алла Чижова