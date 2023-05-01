В Тутаеве спустя два года возобновила работу паромная переправа

В Тутаеве Ярославской области с началом навигации открылась грузопассажирская переправа, которой не было два года. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства области Максим Авдеев.
Паромная переправа, Тутаев
Фото: Скриншот из видео в телеграм-канале Михаила Авдеева
На функционирование переправы дополнительно выделили из областного бюджета 13 млн руб. По данным господина Авдеева, теперь два берега в Тутаеве связывают ежечасные рейсы судна. Перевозки выполняет Речной порт.
«Летом на обоих берегах в Тутаеве будут установлены современные понтонные причалы»,— сообщил Максим Авдеев. Глава Ярославской области Михаил Евраев в социальных сетях сообщил, что на понтонные причалы областное правительство направит более 80 млн руб.