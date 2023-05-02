Олимпийский чемпион не вписался в систему

ХК СКА объявил о расторжении контракта с 30-летним форвардом Никитой Гусевым. Договор хоккеиста должен был действовать до конца следующего сезона, но стороны решили расстаться по обоюдному согласию. Игра Гусева не устраивала главного тренера армейцев Романа Ротенберга. Хотя именно он был инициатором возвращения олимпийского чемпиона 2018 года в команду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ХК СКА объявил о расторжении контракта с 30-летним форвардом Никитой Гусевым

Фото: Илья Смирнов, Коммерсантъ ХК СКА объявил о расторжении контракта с 30-летним форвардом Никитой Гусевым

Фото: Илья Смирнов, Коммерсантъ

Судьба Никиты Гусева, одного из самых техничных игроков нашего хоккея, была предрешена еще по ходу плей-офф Кубка Гагарина. Во время серии против ЦСКА форвард перестал выходить на лед: в первых двух матчах принял участие, а в третьем был посажен на лавку. Причина была, видимо, в том, что игра Гусева перестала устраивать тренеров СКА. В сериях против минского «Динамо» и нижегородского «Торпедо» Никита забросил пять шайб, проведя в общей сложности десять матчей. В трех неполных дуэлях против ЦСКА «родил» только одну голевую передачу.

Тренеры СКА так и не вернули Гусева в состав, несмотря на то, что команде нужен был лидер на площадке. Ну или хотя бы тот, кто может помочь реализовать большинство. В этом Гусев мастер: именно он спас сборную России на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане, когда за несколько секунд до финального свистка сравнял счет в финальном матче с Германией. Потом, в овертайме, еще отдал голевую передачу на Кирилла Капризова, который забросил победную шайбу. Качествами «вожака» Никита не обладал — это должно было быть хорошо известно главному тренеру СКА Роману Ротенбергу. В серии с ЦСКА никто этим не мог похвастать у СКА, не только Гусев. А игра в итоге так сломалась, что даже без Гусева петербуржцы не справились, проиграв дуэль с общим счетом 2–4.

На свет вылезла версия об «алкогольной зависимости» Гусева, которая выражается «в пристрастии к употреблению пива». Сформулировано было очень витиевато. Говорилось о том, что эта «болезнь» Гусева проявилась еще во время Олимпийских игр в Пекине, которые прошли в начале 2022 года. Там, к слову, сборная России дошла до финала, где уступила команде Финляндии 1:2. Может, если бы Гусев был менее зависим от вредных привычек, еще и золото выиграли бы.

Сам Никита, когда вспыхнул скандал, в свою защиту ничего сказать не смог, потому что вообще редко что-то говорит. А СКА, стоило пивной версии разлететься по СМИ, дал понять, что комментировать эту историю никак больше не хочет, сославшись на то, что это внутреннее дело клуба. Тогда еще была надежда на то, что команда Романа Ротенберга пройдет в финал Западной конференции плей-офф ЦСКА. Тем более что следующий матч после выведения Гусева из состава петербуржцы выиграли 3:1. Но затем последовали два поражения, 3:7 и 0:3.

Роман Ротенберг дважды был инициатором возвращения Никиты Гусева в СКА, в составе которого тот выиграл Кубок Гагарина в 2017 году (тогда еще тренером команды был Олег Знарок). Первый раз это произошло осенью 2021 года. Второй — осенью 2022-го. В обоих случаях возвращению предшествовали неудачные попытки форварда устроить карьеру в НХЛ. Закрепиться там Никите не удалось. А в России сейчас лучше всего играть за СКА — тут предлагают выгодные условия. В итоге Гусев, проведя в СКА в общей сложности почти семь сезонов, стал лучшим бомбардиром клуба в истории, забросив 149 шайб и сделав 281 передачу (итого 430 очков) в 369 матчах. Но отказались от услуг игрока потому, что он не смог проявить себя в играх Кубка Гагарина, который СКА уже шесть лет не может выиграть. Роман Ротенберг сообщил, что «время неумолимо движется вперед, меняется хоккей, повышаются требования к игрокам». Не надо уметь читать между строк, чтобы понять: именно этим требованиям Гусев перестал соответствовать.

Вопрос, были ли эти требования обоснованными, остается дискуссионным. Потому что СКА они не помогли выиграть Кубок Гагарина. В минувшем сезоне команда завоевала только Кубок Континента, выиграв регулярный чемпионат. А раз главный трофей взять не удалось, тут уже больше вопросов к тренерскому штабу, чем к Гусеву. Даже если никто в нем не страдает «пивной зависимостью», не факт, что тренировочная работа поставлена в СКА правильно. И что требования, которые предъявляются игрокам, могли привести клуб к победе.

Техничных, индивидуально сильных игроков в нашем хоккее осталось не так много. Даже в составе ЦСКА, выигравшего Кубок Гагарина, их не найдешь. Эта команда сильна тактикой, умением тренера ей управлять. В составе «Ак Барса», игравшего в финале Кубка Гагарина, есть Александр Радулов. В составе «Авангарда» играл Владимир Ткачев — еще один техничный игрок, который не нашел себя в НХЛ. Он, кстати, до весны 2021 года выступал за СКА, но тоже не устроил тренеров игровой манерой. Всех этих «технарей» надо встраивать в состав таким образом, чтобы они могли проявить свои лучшие качества, а с другой стороны, без ущерба для общей командной игры. Это дано не каждому тренеру. Легче всего обвинить игрока в том, что он не оправдал надежд. Пусть даже это лучший бомбардир в истории клуба.

Впрочем, среди экспертов, с которыми беседовал корреспондент «Ъ-СПб», много и тех, кто считает, что Гусев свое на высоком уровне отыграл. Ему уже 30 лет — не та физическая форма, не те кондиции, в современном жестком хоккее ему сложно.

Где продолжит карьеру олимпийский чемпион Никита Гусев — загадка. Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересованы московские клубы «Спартак» и «Динамо». Агент игрока сказал, что форвард определится с планами после майских праздников. Может, снова отправится покорять НХЛ.

А Роману Ротенбергу придется доказывать, что Кубок Гагарина можно выиграть только силами тех, кто отвечает возросшим требованиям и стандартам системы СКА — это слово он часто любит употреблять. Гусев, по его мнению, в них не вписывается. Прав тренер или нет, покажет только результат.

Кирилл Легков