В Сочи у тоннеля перекрыли дорогу из-за возгорания автомобиля

В Сочи в тоннеле 3А (в сторону Адлера) произошло возгорание автомобиля «Рено». Из-за этого было перекрыто движение, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

Возгорание произошло в тоннеле на федеральной автодороге А-148 «Дублер Курортного проспекта». Причиной стало замыкание проводки. Автомобиль уже потушен прибывшим пожарными. Сейчас дорожники устраняют последствия пожара.

«Для устранения последствий происшествия движение полностью перекрыто. Госавтоинспекция г. Сочи рекомендует воспользоваться другими путями объезда»,- сообщили в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе Упрдор «Черноморье», в машине находилось пять человек. Они успели покинуть ее до возгорания. Сейчас выясняется материальный ущерб.

Татьяна Ручкина

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