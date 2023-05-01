1 мая в Сочи провели более 50 мероприятий

В Праздник весны и труда в Сочи организовали более 50 концертов, фестивалей и выставок. Они прошли во всех четырех районах города и на территории курортов горного кластера. Кроме того, 1 мая открылся сезон фонтанов, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

«По инициативе главы Сочи Алексея Сергеевича Копайгородского мы подготовили тематическую программу на всех ключевых площадках, чтобы наши жители и гости почувствовали атмосферу Праздника Весны и Труда во всех районах»,— отметила замглавы Сочи Елена Канюк.

В парках и домах творчества выступили творческие коллективы, работали арт-ярмарка и ярмарка народного творчества, экомаркет. В «Сочи Парке» прошло карнавальное шествие.

Всего в событийном календаре курорта летом пройдет 200 крупных фестивалей и концертов, театральных гастролей и выставок.

Татьяна Ручкина

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