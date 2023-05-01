Следователи проверяют обстоятельства гибели водителя иномарки в Крыму после стрельбы полицейских

Следователи Феодосии устанавливают обстоятельства гибели водителя автомобиля в результате полицейской погони. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Крыму и Севастополю.

«В настоящее время следователем назначены автомобильно-техническая, баллистическая и другие экспертизы с целью детального установления обстоятельств случившегося. Действиям всех участников происшествия будет дана правовая оценка»,— отметили в ведомстве.

Вечером 30 апреля на территории Симферопольского шоссе около села Подгорное под Феодосией инспекторы ДПС заметили водителя Nissan Primera с признаками алкогольного опьянения. Они потребовали остановить машину, однако 55-летний водитель прибавил скорость и попытался скрыться. Полицейский произвел предупредительный выстрел в воздух, а после несколько раз выстрелил по колесам автомобиля.

В итоге иномарка врезалась в опору уличного освещения и опрокинулась. Предварительно установлено, что одна из пуль отрекошетила от кузова автомобиля в голову водителя. От полученных ранений он скончался на месте. Его 48-летнего пассажира с ранениями доставили в больницу.

Сотрудники МВД по Крыму устанавливают все обстоятельства произошедшего. Прокуратура республики поставила ход доследственной проверки на контроль.

Татьяна Ручкина

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