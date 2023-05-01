В «Металлурге» назначили трех помощников главного тренера

Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» объявил о кадровых перестановках в тренерском составе. Команду покидают помощники главного тренера Артем Чубаров и Равиль Гусманов. На их место назначены Юрий Трубачев, Евгений Михалкевич и объявивший о завершении игровой карьеры защитник «Металлурга» Ярослав Хабаров.

Должность тренера по общефизической подготовке получил Сергей Якимович. Ранее этот пост занимал Леонид Дмитриченко.

Также «Металлург» объявил об уходе из игрового состава защитников Коди Керрана, Артема Земченока, нападающих Александра Бурмистрова, Джоша Карри, Брендэна Лайпсика, Анатолия Никонцева, Андрея Чибисова и Михаила Фисенко.