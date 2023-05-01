Следователи выясняют причину смерти пенсионерки в поселке Большой Исток

В поселке Большой Исток (Свердловская область) обнаружили тело 71-летней пенсионерки. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили, что сейчас опрашиваются возможные свидетели происшествия. Тело умершей отправили на вскрытие для установления причины смерти.

Глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых рассказал, что тело было найдено в том же районе, где проживала женщина. По предварительной информации, смерть не носит криминальный характер.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» ранее сообщал, что 30 апреля пенсионерка ушла из дома и не вернулась. Больше ее никто не видел.

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