Из-за пожара в Борзе эвакуированы девять воспитанников Центра помощи детям

Воспитанников Борзинского центра помощи детям в Забайкальском крае эвакуировали из учреждения из-за пожара в городе Борзя. Всего было эвакуировано девять детей, сообщила вице-премьер краевого правительства Инна Щеглова.

«На момент пожара в населенном пункте в учреждении находились девять детей. Сейчас они находятся у воспитателей дома. Их здоровью и безопасности ничего не угрожает. Так как возгорание локализовано, утром воспитанников доставят обратно в центр»,— написала госпожа Щеглова в Telegram.

Вице-премьер Забайкальского края уточнила, что всего в списке центра указаны 24 ребенка. Однако, как утверждает Инна Щеглова, на момент пожара, который начался в Борзе утром 1 мая, в центре находились девять детей. Она уточнила, что 11 воспитанников проходят лечение в больнице, двое уехали на учебу и еще двое находятся в гостевой семье.

По данным заместителя губернатора Забайкалья Александра Костенко, в результате пожара в Борзе сгорели три одноквартирных и один четырехквартирный дом, а также дачи и хозяйственные постройки. Без жилья остались 13 человек, в том числе пятеро детей. Для пострадавших организован сбор гуманитарной помощи.

Сообщение о возгорании десяти домов в городе Борзя поступило сегодня утром. Полиция начала эвакуацию жителей. По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание на местной свалке. На данный момент пожар локализован. Возбуждено уголовное дело о халатности.