С начала года турпоток в санатории Кубани сократился на 13,6%

За январь и февраль 2023 года санатории Краснодарского края посетили 135,1 тыс. человек. Это на 13,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на Ассоциацию оздоровительного туризма и корпоративного здоровья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Медицинский директор ассоциации Михаил Данилов отмечает, что в прошлом году высокая посещаемость санаториев была связана с отменой в России коронавирусных ограничений и при этом их сохранении в других странах. Из-за этого увеличился турпоток на курорты Черного моря. Сейчас открыты азиатские направления, поэтому происходит относительный возврат к средним значениям.

Эксперт отмечает, что среди всех регионов ЮФО больше всего поток отдыхающих в санаторно-курортных организациях вырос в Адыгее, сразу на 63%. Поток туристов в санатории Ставрополья увеличился на 40,1% (до 98,3 тыс. человек), Ростовской области — на 48% (до 1,2 тыс. человек).

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram