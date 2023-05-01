Между Асбестом и Заречным запустили автобусный маршрут

Между Асбестом и Заречным с 1 мая начал курсировать автобусный маршрут № 105. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Ранее чтобы добраться из одного города в другой приходилось делать пересадку в Белоярском.

Новый автобус будет ходить три раза в день: из Заречного автобус будет отправляться в первый рейс с автостанции в 7:55, а из Асбеста — с автовокзала в 6:35. Последний рейс отправляется из Заречного в 18:50, из Асбеста — в 17:30.

Максимальная стоимость билета по маршруту – 100 руб. Стоимость проезда в границах одного города — 22 руб.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте