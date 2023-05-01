Обанкротившийся экс-совладелец Экопромбанка должен заплатить более 1,2 млрд рублей

Арбитражный суд Ростовской области опубликовал резолютивную часть определения о завершении процедуры реализации имущества бывшего совладельца АО «Экпромбанка» Владимира Нелюбина. Как следует из судебного акта, господин Нелюбин освобожден от исполнения требований кредиторов за исключением требований двух физических лиц, двух индивидуальных предпринимателей и ФНС. Всего речь идет о долге на сумму более 1,238 млрд руб. Среди кредиторов господина Нелюбина федеральная налоговая служба, долг перед которой составляет 31,758 млн руб., а также Леонид Денисов (199,755 млн руб.), Михаил Потапов (561,7 млн руб.), ИП Юрий Орешкин (340,452 млн руб.) и ИП Роман Кравцов (105,175 млн руб.)

Задолженность господина Нелюбина перед реестровыми кредиторами превышала 2,84 млрд руб., в их числе перед Экопромбанком — 591 млн руб. Физлица и ИП приобрели право требования денежных средств с Владимира Нелюбина по результатам торгов.