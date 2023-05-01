7 из 10 опрошенных жителей Ижевска сталкивались с необходимостью отстаивать свои трудовые права

78% опрошенных жителей Ижевска считают, что права трудящихся все еще нарушаются и за них нужно бороться. Такие данные приводит сервис SuperJob. В опросе приняли участие представители экономически активного населения. Лишь 11% считают, что сейчас в этом нет необходимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С необходимостью отстаивать свои права на работе сталкивались 7 из 10 опрошенных. Чаще всего работники стремятся урегулировать конфликт самостоятельно, в суд или в Государственную инспекцию труда обращается каждый девятый. Разрешать трудовой спор самостоятельно доводилось 41% опрошенных, обращаться в суд или в Государственную инспекцию труда — каждому девятому (11%). Еще 9%, столкнувшись с нарушением трудового законодательства, не отстаивали свою позицию.

Мужчины видят несправедливость в трудовых отношениях чаще женщин (87% против 70%), а старшее поколение — чаще опрошенных до 34 лет (82% против 74%). Тех, кто констатирует нарушение прав работников, больше всего среди горожан с высоким доходом (85%).

Опрос проводился 18—26 апреля 2023 года.

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