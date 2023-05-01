В Новороссийске на фестивале летних вин «Цвет лозы» впервые организуют открытую дегустацию

11–12 июня на территории агротуристического комплекса «Винотеррия» в хуторе Семигорском под Новороссийском пройдет фестиваль летних вин «Цвет лозы». В этом году на мероприятии впервые организуют большую открытую дегустацию, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

Посетители и эксперты смогут выбрать среди участников фестиваля лучшие белые и розовые вина 2022 года. Кроме того, впервые пройдет всероссийская премия «Цвет лозы», в рамках которой с помощью народного открытого голосования определят лучший винный гид, а также лучшего винного блогера и журналиста.

Целью фестиваля является популяризация событийного туризма в Краснодарском крае. В рамках него пройдут открытые тематические дискуссии, концертные программы, винная ярмарка и другие мероприятия. Также представители винного сообщества проведут презентации и мастер-классы.

Татьяна Ручкина

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