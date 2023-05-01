В Адыгейске при столкновении иномарки и грузовика скончался житель Кубани

В Адыгейске произошло ДТП, в котором погиб житель Краснодарского края. Полиция организовала проверку, сообщает пресс-служба МВД по республике Адыгея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МВД по республике Адыгея Фото: пресс-служба МВД по республике Адыгея

Авария произошла на 35-м км федеральной трассы А-160 29 апреля около 14:30. 30-летний водитель иномарки из Краснодарского края не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

От полученных травм водитель легковушки скончался на месте. 24-летнего водителя грузовика и его пассажира доставили с травмами в больницу.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram