В Адыгейске при столкновении иномарки и грузовика скончался житель Кубани

В Адыгейске произошло ДТП, в котором погиб житель Краснодарского края. Полиция организовала проверку, сообщает пресс-служба МВД по республике Адыгея.
Фото: пресс-служба МВД по республике Адыгея
Авария произошла на 35-м км федеральной трассы А-160 29 апреля около 14:30. 30-летний водитель иномарки из Краснодарского края не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.
От полученных травм водитель легковушки скончался на месте. 24-летнего водителя грузовика и его пассажира доставили с травмами в больницу.
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