Орловская область взяла шефство над Троицким районом ЛНР

В соответствии с решением президента Владимира Путина за регионами РФ закреплены районы новых территорий России. Так, для взаимодействия с Орловской областью определен Троицкий район Луганской народной республики. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Орловщины Андрей Клычков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Накануне он лично посетил Троицкий район. «Познакомились с главой и сотрудниками администрации района, посетили одно из сельхозпредприятий, занимающееся переработкой молока и изготовлением молочных продуктов, посмотрели ряд социальных объектов района. Наше сотрудничество будет выстраиваться в рамках доверительных отношений, которые будут являться залогом реализации наших общих задач»,- пообещал господин Клычков. Он пояснил, что в ближайшее время между Орловской областью и Троицким районом ЛНР будет подписано соглашение о сотрудничестве, направленное на «обмен опытом и гуманитарное взаимодействие».

Уже 1 мая Андрей Клычков был на Орловщине и провел рабочую встречу с председателем Федерации профсоюзов региона Николаем Меркуловым. В ходе встречи, в частности, было отмечено, что традиционный первомайский митинг с участием трудовых коллективов в этом году не проводился «в целях обеспечения безопасности граждан».

Большая часть регионов Черноземья оформила шефство над районами ЛНР и ДНР еще в прошлом году. Так, Белгородская область в июле официально взяла шефство над Белокуракинским и тем же Троицким районами республики. Воронежская область в июле определила перечень из первых 41 объекта, которые отремонтирует в подшефных Марковском, Меловском и Новопсковском районах. Курская область в июне подписала соглашение о сотрудничестве с администрации Первомайского района Донецкой народной республики. В том же месяце в подшефный Володарский район ДНР начали поступать гуманитарные грузы из Липецкой области.

Владимир Зоркий