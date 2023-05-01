В Темрюкском районе на майские праздники полицейских перевели на усиленный режим работы

Для обеспечения безопасности жителей и туристов Темрюкского района в период майских праздников сотрудников полиции перевели на усиленный вариант несения службы. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД по муниципалитету.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ОМВД по Темрюкскому району Фото: пресс-служба ОМВД по Темрюкскому району

«На городских улицах полицейские осуществляют охрану общественного порядка, кинологи обследуют территорию мест проведения массовых мероприятий»,— отметили в ведомстве.

О нарушениях общественного порядка, а также преступлениях и происшествиях жители могут сообщить в дежурную часть отдела полиции по телефону: 8-861-48-5-19-72 или 02.

Татьяна Ручкина

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