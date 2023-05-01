Воронежские полицейские проводят проверку по факту ДТП с погибшими пешеходом и мотоциклистом

В Воронеже полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием мотоцикла, в результате которого погибли два человека.

По предварительным данным ГУ МВД по региону, 1 мая около 5:40 часов в облцентре у дома №174п по Ленинскому проспекту 20-летний водитель мотоцикла «Хонда» на пешеходном переходе сбил 49-летнего пешехода. От полученных травм оба участника происшествия скончались на месте до приезда кареты скорой помощи. Теперь полицейские по данному факту проводят проверку, выясняют причины произошедшего.

За прошедшие сутки в Воронежской области зарегистрировано 62 ДТП, из них в областном центре – 44, на федеральных трассах – четыре, в районах области – 14. В полиции отметили, что устанавливают обстоятельства еще одного смертельного происшествия на дороге. Сегодня же, по предварительным данным, примерно в 2:40 в Верхнемамонском районе на 719 км автодороги М-4 «Дон» 60-летняя водитель внедорожника Mitsubishi Pajero, двигаясь со стороны Москвы в направлении Ростова, не справилась с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся. В результате водитель иномарки скончалась на месте, а 50-летний пассажир с травмами различной степени тяжести госпитализирован.

Владимир Зоркий