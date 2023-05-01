В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра

В Санкт-Петербурге объявили «желтый» уровень опасности, означающий потенциально опасную погоду. Как сообщили 1 мая в пресс-службе Смольного, особый режим будет действовать до 21:00 вторника.

«Желтый» уровень опасности ввели в городе из-за сильного ветра. Скорость его порывов будет достигать 15 м/с. Метеоситуацию в Петербурге определяет холодная часть циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода и кратковременные дожди. Однако во вторник ожидается потепление, несмотря на осадки – воздух прогреется до +15…+17 градусов.

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