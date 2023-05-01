На продажу выставлены помещения одного из старейших пермских магазинов «Стеклорез»

В центре Перми на продажу выставили площади одного из старейших магазинов «Стеклорез». В объявлении на сайте «Авито» указано, что по адресу ул. Луначарского, 23 за 30 млн руб. продается готовый арендный бизнес площадью 524 кв. м. Помещения имеют отдельный вход, рядом находится автостоянка. Все офисы на продаваемых площадях сданы в аренду.

Салон-магазин «Стеклорез», работающий еще с советских времен, размещается на первом этаже жилого дома по ул. Луначарского, 23. Помимо профессионального стекольного отдела, в помещениях располагаются офисы, парикмахерская, стоматологический кабинет, студия массажа и другие организации.