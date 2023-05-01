Краснодарские коммунисты отказались проводить первомайскую демонстрацию в парке 30-летия Победы

В Краснодаре по разным причинам первомайские шествия не проводят с 2020 года. В этом году мэрия согласовала проведение мероприятия в парке 30-летия Победы, однако местная партия КПРФ от него отказалась, поскольку место не подходит для демонстрации, сообщил «Ъ-Кубань» депутат гордумы Краснодара, член Бюро Краснодарского краевого Комитета КПРФ Александр Сафронов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Партия КПРФ подала в мэрию уведомление на проведение первомайской демонстрации в центре Краснодара, шествие хотели начать на углу улиц Красной и Длинной. Планировалось, что в нем примут участие 500 человек. Однако в администрации Краснодара разрешили провести мероприятие только в парке 30-летия Победы. Запрет на шествие в центре объяснили вопросами безопасности.

«Понятие “демонстрация” предполагает шествие в центре города, нам предложили в парке “пошагать”. Ни цели демонстрации, ни формат мероприятия просто не подходят для парка»,- сказал Александр Сафронов.

По его словам в праздничный день все же пройдет несколько мероприятий. Партийные организации возложат цветы к памятникам Ленина, расположенным по всему городу, и проведут «маевки».

Первомайские демонстрации отменили и в других городах Кубани. По словам начальника управления внутренней политики Новороссийска Натальи Клименко, решение принято «в связи с соблюдением антитеррористической безопасности». В городе профсоюзы организуют велопробег. В Армавире шествия тоже не будет. При этом власти города подготовили обширную программу мероприятий, в которую включены не только концерты и выставки, но и открытие сезонного пешеходного пространства по улице Ленина.

Татьяна Ручкина

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