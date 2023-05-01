Мужчину и кота спасли из пожара в Ижевске

Пожар произошел в доме на улице 9 Января в Ижевске. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии, информация о возгорании поступила в 05:43 1 мая. К прибытию пожарных густой черный дым валил из окна на 8 этаже.

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Когда они вскрыли дверь бензорезом, пожарные увидели в коридоре лежавших мужчину и кота. Обоих удалось откачать и вернуть к жизни.

«Мужчина изначально вообще не подавал признаков жизни. Плотное задымление и высокая температура, к сожалению, говорили нам о том, что его уже не спасти. Но в какой-то момент он немного двинул головой и как бы закашлял. Стали проводить сердечно-легочную реанимацию. На протяжении 4 минут, до прибытия медиков, качали его грудь, делали искусственное дыхание и он очнулся! Пострадавшего передали медикам»,— начальник караула пожарно-спасательной части №4 Сергей Вахрушев.

Спасти его жену не удалось. Ее обнаружили в одной из комнат квартиры уже без признаков жизни.

По предварительной информации, пожар начался из-за короткого замыкания в сетевом фильтре.