На Кубани прогнозируют грозу, град и ветер

1 и 2 мая в Краснодарском крае ожидается сильный дождь, ливень, гроза, град и шквалистое усиление ветра до 20–22 м/с. В связи с этим ГУ МЧС по региону продлило штормовое предупреждение.

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На малых реках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края ожидаются подъемы уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок. Они могут затронуть Апшеронский, Отрадненский, Мостовской, Лабинский, Курганинский и Усть-Лабинский районы.

По прогнозам синоптиков, сегодня, 1 мая, на Кубани пройдут кратковременные дожди, местами сильные, с грозой. Температура воздуха составит 11–18 градусов тепла, на побережье Черного моря — поднимется до +16.

Татьяна Ручкина

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