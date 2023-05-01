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Фестиваль весны и труда пройдет 1 мая в ижевском парке Кирова

1 мая в Ижевске вместо традиционного Первомайского шествия состоится Фестиваль весны и труда (0+). Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии он начнется в 11:00 в парке имени Кирова. На мероприятии будут чествовать и награждать семейные трудовые династии заводчан и работников социальной сферы. Праздник пройдет в духе советского времени.

Фото: Михаил Красильников

Фото: Михаил Красильников

Для гостей известные спортсмены проведут производственную гимнастику, будут работать интерактивные зоны с дворовыми играми:можно будет сыграть в крестики-нолики, банки, городки, домино, попрыгать «в резиночку».

Также участникам фестиваля покажут быт советского гражданина: научат пользоваться счетами, набирать номер на дисковом телефоне, попить квас из бочки, раскрасить советские плакаты.

На Центральной площади откроется фотовыставка «Люди Дела», посвященная семейным трудовым династиями Удмуртии.

Фотогалерея

Как Первомай проходил в 2022 году

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После двухлетнего перерыва 1 мая жители городов и районов вышли на демонстрацию. В Ижевске Первомай в колоннах трудящихся встретили более 25 тыс. человек, в целом по Удмуртии – 60 тыс. человек.

После двухлетнего перерыва 1 мая жители городов и районов вышли на демонстрацию. В Ижевске Первомай в колоннах трудящихся встретили более 25 тыс. человек, в целом по Удмуртии – 60 тыс. человек.

Фото: Михаил Красильников

Собираться на построение колонн на ул. Советской участники демонстрации начали в районе 9 часов утра

Собираться на построение колонн на ул. Советской участники демонстрации начали в районе 9 часов утра

Фото: Михаил Красильников

Колонна &quot;Парков Ижевска&quot; оказалась одной из самых ярких

Колонна "Парков Ижевска" оказалась одной из самых ярких

Фото: Михаил Красильников

В колонне партии &quot;Единая Россия&quot; шли председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов и депутат Госдумы Андрей Исаев

В колонне партии "Единая Россия" шли председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов и депутат Госдумы Андрей Исаев

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Открывали шествие вместе с профсоюзами работники ИЭМЗ &quot;Купол&quot;, который празднует в этом году 65-летие

Открывали шествие вместе с профсоюзами работники ИЭМЗ "Купол", который празднует в этом году 65-летие

Фото: Михаил Красильников

Перед колонной &quot;Купола&quot; двигался зенитно-ракетный комплекс «Оса», который уже 50 лет выпускается на этом заводе

Перед колонной "Купола" двигался зенитно-ракетный комплекс «Оса», который уже 50 лет выпускается на этом заводе

Фото: Михаил Красильников

В колонне работников ИЭМЗ &quot;Купол&quot; шли директор предприятия Фанил Зиятдинов и глава Удмуртии Александр Бречалов

В колонне работников ИЭМЗ "Купол" шли директор предприятия Фанил Зиятдинов и глава Удмуртии Александр Бречалов

Фото: Михаил Красильников

В нескольких колоннах были свои барабанщики

В нескольких колоннах были свои барабанщики

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

В первомайской демонстрации приняли участие трудовые коллективы крупных промышленных предприятий

В первомайской демонстрации приняли участие трудовые коллективы крупных промышленных предприятий

Фото: Михаил Красильников

Прошли работники различных министерств и ведомств республики

Прошли работники различных министерств и ведомств республики

Фото: Михаил Красильников

Работники авиакомпании &quot;Ижавиа&quot;

Работники авиакомпании "Ижавиа"

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Участники демонстрации шли с транспарантами &quot;За мир и стабильность&quot;, &quot;Нет инфляции, да индексации&quot;, &quot;Достойная зарплата - основа прогресса&quot;, &quot;Наша сила - в единстве и солидарности&quot; и т.д.

Участники демонстрации шли с транспарантами "За мир и стабильность", "Нет инфляции, да индексации", "Достойная зарплата - основа прогресса", "Наша сила - в единстве и солидарности" и т.д.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

У некоторых участников были флажки с символикой спецоперации на Украине &quot;Za мир&quot;. Представители добровольных народных дружин прошли с флагами с буквой Z и надписью &quot;Своих не бросаем&quot;

У некоторых участников были флажки с символикой спецоперации на Украине "Za мир". Представители добровольных народных дружин прошли с флагами с буквой Z и надписью "Своих не бросаем"

Фото: Михаил Красильников

В демонстрации принимали участие жители разных возрастов, многие были с детьми

В демонстрации принимали участие жители разных возрастов, многие были с детьми

Фото: Михаил Красильников

В ярких костюмах прошли работники культуры и представители различных национально-культурных объединений

В ярких костюмах прошли работники культуры и представители различных национально-культурных объединений

Фото: Михаил Красильников

Шествие продолжалось около двух часов. Погода перед самым началом движения испортилась, дул ветер, периодически начинался небольшой дождь со снегом

Шествие продолжалось около двух часов. Погода перед самым началом движения испортилась, дул ветер, периодически начинался небольшой дождь со снегом

Фото: Михаил Красильников

Техники в нынешнем шествии задействовано было немного. Была колонна мотоциклистов, велосипедистов, несколько автомобилей предприятий

Техники в нынешнем шествии задействовано было немного. Была колонна мотоциклистов, велосипедистов, несколько автомобилей предприятий

Фото: Михаил Красильников

В самом конце шествия двигались представители трех парламентских партий. Колонну ЛДПР возглавлял координатор регионального отделения партии Тимур Ягафаров

В самом конце шествия двигались представители трех парламентских партий. Колонну ЛДПР возглавлял координатор регионального отделения партии Тимур Ягафаров

Фото: Михаил Красильников

Колонна представителей партии &quot;Справедливая Россия - за правду&quot;

Колонна представителей партии "Справедливая Россия - за правду"

Фото: Михаил Красильников

Завершали шествие коммунисты во главе с первым секретарем рескома КПРФ Владимиром Бодровым. Среди красных знамен заметен был флаг КНДР, а также портрет Владимира Ленина

Завершали шествие коммунисты во главе с первым секретарем рескома КПРФ Владимиром Бодровым. Среди красных знамен заметен был флаг КНДР, а также портрет Владимира Ленина

Фото: Михаил Красильников

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После двухлетнего перерыва 1 мая жители городов и районов вышли на демонстрацию. В Ижевске Первомай в колоннах трудящихся встретили более 25 тыс. человек, в целом по Удмуртии – 60 тыс. человек.

Фото: Михаил Красильников

Собираться на построение колонн на ул. Советской участники демонстрации начали в районе 9 часов утра

Фото: Михаил Красильников

Колонна "Парков Ижевска" оказалась одной из самых ярких

Фото: Михаил Красильников

В колонне партии "Единая Россия" шли председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов и депутат Госдумы Андрей Исаев

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Открывали шествие вместе с профсоюзами работники ИЭМЗ "Купол", который празднует в этом году 65-летие

Фото: Михаил Красильников

Перед колонной "Купола" двигался зенитно-ракетный комплекс «Оса», который уже 50 лет выпускается на этом заводе

Фото: Михаил Красильников

В колонне работников ИЭМЗ "Купол" шли директор предприятия Фанил Зиятдинов и глава Удмуртии Александр Бречалов

Фото: Михаил Красильников

В нескольких колоннах были свои барабанщики

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

В первомайской демонстрации приняли участие трудовые коллективы крупных промышленных предприятий

Фото: Михаил Красильников

Прошли работники различных министерств и ведомств республики

Фото: Михаил Красильников

Работники авиакомпании "Ижавиа"

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Участники демонстрации шли с транспарантами "За мир и стабильность", "Нет инфляции, да индексации", "Достойная зарплата - основа прогресса", "Наша сила - в единстве и солидарности" и т.д.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

У некоторых участников были флажки с символикой спецоперации на Украине "Za мир". Представители добровольных народных дружин прошли с флагами с буквой Z и надписью "Своих не бросаем"

Фото: Михаил Красильников

В демонстрации принимали участие жители разных возрастов, многие были с детьми

Фото: Михаил Красильников

В ярких костюмах прошли работники культуры и представители различных национально-культурных объединений

Фото: Михаил Красильников

Шествие продолжалось около двух часов. Погода перед самым началом движения испортилась, дул ветер, периодически начинался небольшой дождь со снегом

Фото: Михаил Красильников

Техники в нынешнем шествии задействовано было немного. Была колонна мотоциклистов, велосипедистов, несколько автомобилей предприятий

Фото: Михаил Красильников

В самом конце шествия двигались представители трех парламентских партий. Колонну ЛДПР возглавлял координатор регионального отделения партии Тимур Ягафаров

Фото: Михаил Красильников

Колонна представителей партии "Справедливая Россия - за правду"

Фото: Михаил Красильников

Завершали шествие коммунисты во главе с первым секретарем рескома КПРФ Владимиром Бодровым. Среди красных знамен заметен был флаг КНДР, а также портрет Владимира Ленина

Фото: Михаил Красильников

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