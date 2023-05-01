Фестиваль весны и труда пройдет 1 мая в ижевском парке Кирова

1 мая в Ижевске вместо традиционного Первомайского шествия состоится Фестиваль весны и труда (0+). Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии он начнется в 11:00 в парке имени Кирова. На мероприятии будут чествовать и награждать семейные трудовые династии заводчан и работников социальной сферы. Праздник пройдет в духе советского времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Красильников Фото: Михаил Красильников

Для гостей известные спортсмены проведут производственную гимнастику, будут работать интерактивные зоны с дворовыми играми:можно будет сыграть в крестики-нолики, банки, городки, домино, попрыгать «в резиночку».

Также участникам фестиваля покажут быт советского гражданина: научат пользоваться счетами, набирать номер на дисковом телефоне, попить квас из бочки, раскрасить советские плакаты.

На Центральной площади откроется фотовыставка «Люди Дела», посвященная семейным трудовым династиями Удмуртии.