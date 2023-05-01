Суд отказал администрации Кубани в возвращении 130 га земли в Анапе

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа не нашел оснований для отмены судебных актов нижестоящих инстанций о признании отсутствующим права собственности мэрии Анапы на земельный участок площадью 130 га. Соответствующее постановление опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: krasnodar.cottage.ru Фото: krasnodar.cottage.ru

«Суды учли, что с момента вступления в силу договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения правомочия владения спорным земельным участком принадлежат арендатору. Истец право владения спорным земельным участком не осуществляет, следовательно, избранный им способ защиты не может повлечь возможность соединения зарегистрированного права и фактического владения»,— говорится в постановлении суда.

Как следует из материалов дела, в январе 2022 года департамент имущественных отношений Кубани обратился в арбитражный суд с иском к администрации Анапы. В заявлении истец просил признать отсутствующим права собственности города-курорта на земельный участок площадью 1,3 млн кв. м. Спорный участок расположен в районе хутора Просторный Анапы, ГСП «Черноморское», а также исключить из государственного кадастра недвижимости сведения о земельном участке.

Постановлением главы Анапы в 2002 году эта территория была предоставлена в аренду ЗАО «Русская лоза» на 49 лет для сельхозпроизводства. В 2021 году на основании соглашения переуступки прав арендатор передал права на землю Наталье Чипиновой.

Основанием для обращения в суд послужило наличие записи в ЕГРН записи о праве собственности город-курорта Анапа в отношении спорной территории. Суды посчитали, что факт нарушения прав истца записью о регистрации права собственности мэрии Анапы на земельные участки не доказан.

Суды установили, что земельные участки образованы на основании постановления главы города-курорта Анапы (от 31.03.2004 года), а также приказа Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования города-курорта Анапа (от 27.08.2007 года).

При этом в правовых актах отсутствуют сведения о разделе спорного земельного участка. На момент рассмотрения спора ЕГРН также не содержит сведений об образовании земельных участков из спорного земельного участка. Сведения о проведении кадастровых (межевых) работ, связанных с разделом спорного земельного участка, в материалах регистрационного дела управления отсутствуют.

Тат Гаспарян

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