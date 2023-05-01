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В Челябинской области при пожарах за сутки погибли два человека

За последние сутки в Челябинской области в результате двух пожаров погибли два человека. Об этом сообщают в ГУ МЧС региона.

В ночь на 1 мая в Миассе произошел пожар в одной из квартир дома на проспекте Макеева. Его причиной стало возгорание дивана от сигареты. Жильцов дома эвакуировали. От отравления продуктами горения погибла местная жительница, еще один человек пострадал и был госпитализирован.

Также сотрудники МЧС ликвидировали пожар в доме на двух хозяев по улице Свободы в селе Непряхино (Чебаркульский район). Пожарным удалось не допустить перехода огня на надворные постройки. В результате пожара погиб хозяин дома. Причина возгорания устанавливается.

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