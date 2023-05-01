Посещаемость пермских ТЦ выросла в апреле на 10%

В компании Focus Technologies сообщили о продолжающемся росте посетителей в пермских торговых центрах в течение последних трех недель апреля. В апреле показатель Mall Index в ТЦ региона, отражающий изменение количества посетителей на единицу площади торговых центров, вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Как пояснил «Ъ-Прикамье» руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев, в апреле 2022 года в ТЦ наблюдалось снижение потребительской активности после пиковых значений марта. «Тогда на волне опасения кризисных явлений в экономике люди активно посещали торговые центры и делали нетипичные по объемам покупки, помимо прочего, таким образом они пытались защитить свои средства», - подчеркнул Михаил Васильев.

Напомним, что в 2020–2021 годах посещаемость пермских ТЦ заметно снизилась из-за ограничений в работе торговли, связанных с пандемией коронавируса. В 2022 году отрицательно повлияла на трафик в торговых центрах сложная экономическая ситуация. Перед новогодними праздниками (в ноябре — начале декабря) посещаемость пермских ТЦ была выше показателей 2021 года на 8%. В марте посещаемость торговых центров оставалась более низкой в сравнении с 2022 годом и докризисным 2019-м.