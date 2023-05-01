ХК «Автомобилист» покинули шесть игроков

Хоккейный клуб «Автомобилист» расстался с шестью игроками. В пресс-службе команды сообщили, что сроки контрактов истекли у вратарей Юхана Маттссона и Игоря Бобкова, защитника Алексея Василевского, нападающих Патриса Кормье и Георгия Белоусова. Дольше всего за уральский клуб выступал Алексей Василевский – восемь сезонов.

Также досрочно без выплаты компенсации расторгнуто соглашение с нападающим Даниилом Тарасовым. Напомним, контракт с гимбыл заключен в ноябре 2022 года до 30 апреля 2024 года. Ранее главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин назвал Даниила Тарасова «игроком, который может забить гол».

Кроме того, «Автомобилист» покинул тренер вратарей Андрей Мезин. У него истек срок действия контракта.

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