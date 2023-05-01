Мировые кассовые сборы «Братьев Супер Марио в кино» превысили $1 млрд

Кассовые сборы анимационного фильма «Братья Супер Марио в кино», снятого по мотивам популярной видеоигры 1980-х годов, спустя месяц после премьеры составили более $1 млрд. CNN отмечает, что картина стала десятым за всю историю фильмом, чьи сборы превысили этот показатель.

Как уточняет Variety, спустя 26 дней после выхода в прокат адаптация анимационной видеоигры от Universal, Illumination и Nintendo только в кинотеатрах Северной Америки собрала $490 млн, еще $532 млн — по всему миру. По продажам билетов в кинотеатрах США и Канады картина лидирует четвертый уикенд подряд.

Премьера анимационного фильма о приключениях итальянского водопроводчика состоялась 1 апреля. В широкий прокат картина вышла 5 апреля. За первые пять дней проката она собрала рекордные $204 млн.