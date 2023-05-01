Хоккейный новокузнецкий «Металлург» сменил главного тренера

Новым главным тренером новокузнецкой хоккейной команды «Металлург», выступающей в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), назначен Алексей Медведев. О кадровом решении сообщил сайт клуба.

В качестве игрока воспитанник пензенской школы хоккея Алексей Медведев выступал за «Металлург», а также за несколько клубов Континентальной хоккейной лиги. В том числе, за новосибирскую «Сибирь». В 2008 году он в составе уфимского «Салавата Юлаева» стал чемпионом страны. В завершившемся сезоне Алексей Медведев тренировал пензенский «Дизель» - другой клуб ВХЛ.

В минувшем сезоне «Металлург» возглавлял Сергей Решетников. Под его руководством команда заняла второе место в регулярном первенстве ВХЛ и третье место по итогам плей-офф. «По семейным обстоятельствам я покидаю клуб. Увы, жизнь диктует свои условия. Есть такие вещи, которые ты вроде предполагаешь, но получается как в той поговорке: «Мы предполагаем, а бог располагает»,- объяснил Сергей Решетников свою отставку в интервью, опубликованном на сайте «Металлурга».

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Валерий Лавский