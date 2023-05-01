Предварительная массовость

Желающих стать кандидатами от «Единой России» на выборах в заксобрание Ульяновской области набралось более полутысячи человек на 36 мест регионального парламента. В реготделении партии называют праймериз высококонкурентными и отмечают, что это «залог обновления кадрового состава власти в регионе». Судя по спискам заявившихся претендентов, в некоторых округах может возникнуть интересная борьба за право получить статус кандидата от ЕР. В оргкомитете также отмечают высокую активность граждан, желающих стать избирателями в электронном голосовании на праймериз. Политические противники единороссов обращают внимание прокуратуры на использование административного ресурса для участия граждан в предварительном голосовании и просят пресечь нарушения законодательства.



Ульяновское региональное отделение «Единой России» в пятницу подвело итоги регистрации претендентов, выдвинувшихся на предварительное голосование по отбору кандидатов от партии на предстоящие выборы депутатов заксобрания Ульяновской области и гордумы Димитровграда.

Как сообщили на брифинге члены оргкомитета, предварительные итоги регистрации показывают, что общее количество выдвинувшихся претендентов на статус кандидата превысило 600 человек, из них в заксобрание региона намерены идти 512 человек, в гордуму Димитровграда – 120 человек. Из действующих депутатов регионального заксобрания, по данным оргкомитета, пожелали снова быть избранными 11 человек, столько же желающих выйти на уровень выше и стать депутатами заксобрания — среди действующих депутатов гордумы. Оргкомитете также обратили внимание на «высокую конкурентность выборов», назвав это «залог обновления кадрового состава власти в регионе».

По словам руководителя исполкома реготделения ЕР Константина Долгова, количество претендентов еще может уменьшиться, поскольку есть обязательное условие размещения двух презентационных видеороликов. «Если оно не будет выполнено, оргкомитет может лишить этих кандидатов регистрации, и в итоговый бюллетень они уже не попадут. Так что, не исключено, что к моменту голосования количество кандидатов может заметно уменьшиться», — сказал господин Долгов. Сейчас, по его словам, начнется агитационная компания. Каждый претендент может ее вести как через соцсети, так и непосредственно общаясь с избирателями, никаких особых ограничений для праймериз нет. Так, заметил глава исполкома, не считается подкупом подготовка на «своей» территории спортивной площадки, «партия это допускает, потому что от этого будет только лучше населению», «недопустимым подкупом может считаться только непосредственная передача денежных средств за голосование».

Как пояснил господин Долгов, электронное голосование избирателей (оно пройдет с 22 мая по 28 мая), зарегистрировавшихся на сайте ПГ на участие в праймериз, будет рейтинговым, каждый избиратель может проголосовать за несколько кандидатов. Фактически по праймериз к выборам в заксобрание каждая территория совпадает с одномандатным избирательным округом (всего их 18), и по каждой из них по рейтинговому голосованию будет отобрано как минимум два человека, которые получат статус кандидата от ЕР (один пойдет по одномандатному округу, еще один (или несколько) — по партийным спискам.

Среди претендентов на получение статуса кандидата в заксобрание от ЕР есть также и действующий сенатор от заксобрания Сергей Рябухин, идущий по территории (округу) №1 (ему надо снова быть избранным депутатом, чтобы далее заксобрание выдвинуло его в сенаторы), ему по этой территории противостоит 50 претендентов, однако из известных — только действующий спикер заксобрания Валерий Малышев и действующий депутат заксобрания Гюльага Гусейнов.

Определенная интрига может создаться по округу №13, где претендентом является экс-глава Ульяновска, бывший депутат Госдумы, а ныне – руководитель региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева Марина Беспалова. По тому же округу ей противостоит депутат гордумы, участник СВО Владимир Ожогин. Также интересной может оказаться борьба за статус кандидата по территории № 16, где, помимо малоизвестных претендентов, на статус кандидата от ЕР претендуют действующий депутат заксобрания, первый вице-спикер и руководитель фракции Василий Гвоздев, и действующий депутат гордумы, зампред городского парламента Сергей Моргачев, известный ранее своими выступлениями против ряда официальных позиций городской власти, поддерживаемых «Единой Россией».

Члены оргкомитета предварительного голосования ЕР на брифинге также сообщили, что на сегодня уже зарегистрировалось более 45 тыс. избирателей, пожелавших принять участие в предварительном голосовании (регистрация была начата 17 апреля и завершится 26 мая).

Между тем, ряд региональных телеграм-каналов, в том числе канал ульяновского журналиста Виталия Ахмерова, уже распространили информацию о поступающим к ним жалобам жителей Ульяновска, сообщающих о фактически принудительной регистрации для голосования на сайте ЕР.

Эту информацию подтверждает и лидер фракции КПРФ регионального заксобрания Виталий Кузин. В четверг он направил обращение прокурору Ульяновской области Андрею Теребунову, в котором сообщил, что в его адрес «поступают многочисленные обращения от работников бюджетных организаций (дошкольные и школьные образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, УльГЭС, УМУП «Водоканал») о фактах принуждения к процедуре праймериз “Единой России”». В обращении отмечается, что «кураторам на местах даны указания по организации регистрации 100 % работников на сайте предварительного голосования» с требованием затем «предоставлять ежедневный отчет о количестве проголосовавших», «при этом, людям даются четкие установки о кандидатурах, за которые нужно отдать свои голоса», и, «по некоторой информации», доходит «до сбора паролей от аккаунтов работников на Госуслугах». Обращая внимание на незаконное использование должностных полномочий, принуждение и нарушение трудовых договоров, а также на незаконное использование персональных данных, господин Кузин просит прокурора «пресечь нарушение законодательства». В беседе с «Ъ» он заметил, что на жалобы граждан продолжают поступать. «Это жалобы из школы в Лаишевке, по чатам домов, где старшие по домам призывают жильцов принимать участие в праймериз, сообщение из школы на севере Ленинского района Ульяновска, из больницы в Ульяновском районе», — сказал Виталий Кузин.

Константин Долгов сказал «Ъ-Волга», что в оргкомитет реготделения ЕР «информации о таких фактах не поступало». «Мы никаких таких команд не даем и давать не можем», — сказал руководитель исполкома.

Сергей Титов, Ульяновск