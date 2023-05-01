Воды Качи и Большого Кемчуга подтапливают приусадебные участки в Красноярском крае

Около 40 приусадебных участков и 400 м дорог подтоплено в общей сложности в Красноярском крае. Подтопления зафиксированы в населенных пунктах Большой Кемчуг (Козульский район) и Емельяново (Емельяновский район).

«Причина поднятия уровня воды – затор льда на реках Большой Кемчуг и Кача»,– говорится в сообщении Telegram-канала главного управления МЧС по Красноярскому краю. Администрация Козульского района призвала жителей населенных пунктов, подверженных подтоплению, быть готовыми к подъему уровня воды.

В краевом главном управлении МЧС добавили, что на случай дальнейшего подъема воды подготовлено три пункта временного размещения. Их общая вместимость составляет 100 человек.

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Валерий Лавский