В аэропорту Манилы из-за отключения света отменили 40 рейсов

В третьем терминале Международного аэропорта имени Ниноя Акино в Маниле произошло отключение электроэнергии, сообщила пресс-служба аэропорта. По информации Reuters, из-за этого были отменены около 40 рейсов.

Причины отключения электроэнергии выясняются. Резервные источники питания обеспечивают работу самых важных служб терминала и позволяют частично принимать прилетающие и улетающие рейсы. «В результате ожидаются задержки рейсов»,— сказано в сообщении пресс-службы, опубликованном в Facebook (принадлежит Meta, в РФ признана экстремистской и запрещена).

Аэропорт Манилы — главный транспортный узел для всех авиакомпаний Филиппин. Это один из самых загруженных аэропортов Азиатского региона.

Олеся Павленко