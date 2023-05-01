Автобус в Мексике упал в овраг, погибли 18 туристов

В мексиканском штате Наярит на западе страны автобус с туристами упал в овраг. В результате ДТП погибли 18 человек, еще 33 пострадали. Об этом сообщила местная прокуратура в социальных сетях.

Как сообщили в полиции, ДТП произошло вечером в субботу, 29 апреля. Автобус с туристами направлялся из города Гвадалахара в Ринкон де Гуайябитос, когда упал в овраг глубиной 15 метров.

Полиция обнаружила тела семи мужчин и 11 женщин. Их пока не опознали. Власти разыскивают родственников погибших, сообщил министр безопасности и защиты населения Наярита. Среди пострадавших есть несколько детей шести и трех лет, они госпитализированы.

По предварительным данным, причиной аварии стала механическая неисправность автобуса. Какая именно — не уточняется.

Олеся Павленко