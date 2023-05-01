SpaceX запустила на орбиту ракету Falcon Heavy со спутником массой более 6 тонн

Тяжелая ракета Falcon Heavy американской компании SpaceX со спутником ViaSat-3 Americas была запущена на орбиту земли. Спутник обеспечит высокоскоростным интернетом Северную и Южную Америку. Об этом сообщила пресс-служба SpaceX в Twitter.

Пуск прошел со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в 20:26 по времени Восточного побережья США (03:26 мск 30 апреля). Вес спутника составил 6,7 тонн.

Это первый из трех спутников ViaSat Inc. нового поколения, который обеспечит глобальное покрытие в Ka-диапазоне. Работа каждого спутника компании позволит обеспечить пропускную способность сети более одного терабайта в секунду. Второй спутник ViaSat покроет Европу, Ближний Восток и Африку, третий — Азиатско-Тихоокеанский регион.

Кроме спутника ViaSat, Falcon Heavy также вывела на орбиту спутники связи MicroGEO и дистанционного зондирования Земли GS-1 от компании Gravity Space.

Олеся Павленко