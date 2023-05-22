Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Победительница первого сезона конкурса управленцев «Лидеры России», заместитель председателя правительства Камчатского края Александра Лебедева:

О конкурсе управленцев «Лидеры России» я узнала из выпуска новостей «Первого канала». Захотела принять участие в проекте и узнать, на каком уровне я нахожусь по сравнению с другими руководителями. Хотелось движения вперед и понимания того, на что я способна. Ни разу не пожалела, что отважилась нажать кнопку «Зарегистрироваться», но вместе с тем прекрасно понимаю тех, кто пока не решается это сделать.

Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ

Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ

Одно из моих самых ярких впечатлений от конкурса связано с решением одной из задач, которую мы с командой решали в ходе финала в Сочи. В ее основе — история ошибок, приведших к катастрофе космического корабля «Челленджер» при запуске. Все участники нашей команды были против варианта решения, предложенного мной. В итоге я уступила мнению большинства и отказалась от своей гипотезы. Дальнейшие события показали: это было фатальное решение. Эта ситуация послужила для меня хорошим уроком, который научил не поддаваться сомнениям и доверять своей интуиции, а также показал важность умения завоевывать доверие других людей, просить о помощи, убеждать поддержать предлагаемые решения.

Благодаря «Лидерам России» я приобрела огромное количество добрых знакомых и хороших друзей на всю жизнь. Удостоверилась, что лучше быть, чем казаться. Прошла образовательную программу на средства выигранного гранта. Получила ценный опыт общения с наставником, которым для меня стал глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов. Попала в клуб «Эльбрус» и благодаря проекту «Обучающие экспедиции» оказалась на Камчатке, где получила от губернатора предложение войти в состав правительства Камчатского края. Сейчас в этом регионе курирую вопросы науки, образования, культуры, спорта и охраны памятников культурного наследия. Вот уже второй год я живу в самом лучшем месте на Земле, работаю в команде с очень интересными и классными коллегами и реализую масштабные проекты в рамках мастер-плана Петропавловска-Камчатского. Участие в конкурсе круто изменило мою жизнь и расширило горизонты возможностей. Желаю, чтобы у участников пятого сезона тоже все получилось!

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...