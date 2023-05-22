Победительница первого сезона конкурса управленцев «Лидеры России», заместитель председателя правительства Камчатского края Александра Лебедева:

О конкурсе управленцев «Лидеры России» я узнала из выпуска новостей «Первого канала». Захотела принять участие в проекте и узнать, на каком уровне я нахожусь по сравнению с другими руководителями. Хотелось движения вперед и понимания того, на что я способна. Ни разу не пожалела, что отважилась нажать кнопку «Зарегистрироваться», но вместе с тем прекрасно понимаю тех, кто пока не решается это сделать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ

Одно из моих самых ярких впечатлений от конкурса связано с решением одной из задач, которую мы с командой решали в ходе финала в Сочи. В ее основе — история ошибок, приведших к катастрофе космического корабля «Челленджер» при запуске. Все участники нашей команды были против варианта решения, предложенного мной. В итоге я уступила мнению большинства и отказалась от своей гипотезы. Дальнейшие события показали: это было фатальное решение. Эта ситуация послужила для меня хорошим уроком, который научил не поддаваться сомнениям и доверять своей интуиции, а также показал важность умения завоевывать доверие других людей, просить о помощи, убеждать поддержать предлагаемые решения.

Благодаря «Лидерам России» я приобрела огромное количество добрых знакомых и хороших друзей на всю жизнь. Удостоверилась, что лучше быть, чем казаться. Прошла образовательную программу на средства выигранного гранта. Получила ценный опыт общения с наставником, которым для меня стал глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов. Попала в клуб «Эльбрус» и благодаря проекту «Обучающие экспедиции» оказалась на Камчатке, где получила от губернатора предложение войти в состав правительства Камчатского края. Сейчас в этом регионе курирую вопросы науки, образования, культуры, спорта и охраны памятников культурного наследия. Вот уже второй год я живу в самом лучшем месте на Земле, работаю в команде с очень интересными и классными коллегами и реализую масштабные проекты в рамках мастер-плана Петропавловска-Камчатского. Участие в конкурсе круто изменило мою жизнь и расширило горизонты возможностей. Желаю, чтобы у участников пятого сезона тоже все получилось!