Финалист трека «Государственное управление» четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России», губернатор Саратовской области Роман Бусаргин:

Я принимал участие в треке «Государственное управление» четвертого сезона конкурса «Лидеры России» (2021–2022 годы) и стал финалистом трека в Приволжском федеральном округе.
Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ
На момент участия в конкурсе я занимал позицию вице-губернатора—председателя правительства Саратовской области.
Для меня участие в «Лидерах России» — это очень полезный и интересный опыт. Конкурс помогает получить новые управленческие навыки, учит нестандартным подходам к решению сложных проблем и взгляду на них под другим углом. Это замечательная возможность пообщаться с коллегами из других регионов, поделиться опытом и перенять у них лучшее. Считаю, что эту школу необходимо пройти каждому руководителю для расширения кругозора и перспективного развития.