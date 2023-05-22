Финалист трека «Государственное управление» четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России», губернатор Саратовской области Роман Бусаргин:

Я принимал участие в треке «Государственное управление» четвертого сезона конкурса «Лидеры России» (2021–2022 годы) и стал финалистом трека в Приволжском федеральном округе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ

На момент участия в конкурсе я занимал позицию вице-губернатора—председателя правительства Саратовской области.

Для меня участие в «Лидерах России» — это очень полезный и интересный опыт. Конкурс помогает получить новые управленческие навыки, учит нестандартным подходам к решению сложных проблем и взгляду на них под другим углом. Это замечательная возможность пообщаться с коллегами из других регионов, поделиться опытом и перенять у них лучшее. Считаю, что эту школу необходимо пройти каждому руководителю для расширения кругозора и перспективного развития.