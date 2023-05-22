Победитель второго сезона конкурса управленцев «Лидеры России», заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Константин Михайлик:

В 2019 году я стал победителем второго сезона конкурса управленцев «Лидеры России». До участия в конкурсе я занимал позицию первого заместителя генерального директора ПАО «МРСК Центра» — ныне «Россети Центр». После победы в конкурсе меня назначили на должность заместителя генерального директора ПАО «Россети» по операционной деятельности. 13 сентября 2021 года я был назначен заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ

Конкурс поддержал траекторию, которую я выбрал в тот момент, и подарил большой опыт, в том числе необходимый в дальнейшей управленческой работе, а также ощущение сопричастности с другими лидерами — умными, инициативными и неравнодушными людьми. Победа в конкурсе стала началом очень длинного, интересного и захватывающего пути, который не заканчивается по сей день.

Два воспоминания, связанных с «Лидерами России», остались со мной на всю жизнь. В какой-то день мы поехали на «Гонку героев». Из-за снегопада и опасности лавины МЧС запретило проведение мероприятия. Всей командой мы стояли под снегом и буквально руками разворачивали автобус, чтобы ехать обратно. Валил снег, а мы, будучи знакомыми всего несколько дней, уже трудились как один общий организм на фоне раздающихся вдали взрывов спуска лавин. Все как один нервничали в ожидании результатов конкурса. Это действительно была незабываемый день.

Второй момент — работа над заданиями от наставников. Помню, как всем командам за столами уже раздали задачи, а мы еще ждали, кто будет нашим наставником. И вдруг к нам выходит Сергей Владиленович Кириенко — это моментальная смена эмоций, осознание всей ответственности и азарта. Вот он, экзамен, где нужно показать максимум.