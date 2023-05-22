Победительница третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России», уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова:

На момент участия в конкурсе «Лидеры России» я являлась руководителем региональной автономной некоммерческой организации «Квартал Луи». Мы занимались помощью детям-сиротам, выпускникам интернатов и молодым людям с инвалидностью, создавали разные инфраструктурные проекты, которые помогали реализовываться ребятам с инвалидностью и после 18 лет жить самостоятельно, работать, учиться. После победы в конкурсе «Лидеры России» мне была предложена должность сенатора Совета федерации. Я вошла в состав комитета по социальной политике Совета федерации и продолжила работу там. А после окончания президентского кадрового резерва поступило следующее предложение от главы государства — на должность уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ

Участие в «Лидерах России» — полезный опыт, который помог определить мои возможности, получить экспертную оценку ресурсов, которыми я обладаю. По итогам диагностики эксперты предоставили конкретные рекомендации для дальнейшего развития. Конкурс дал возможность остановиться в потоке дел, проектов и понять, что тебе помогает в деятельности и, наоборот, что требует доработки. Задания, которые давались для командной работы, изначально вообще не соответствовали моему профилю. Они касались бизнеса, государственного управления — того, с чем мне не приходилось сталкиваться. Но я умею и люблю работать на благо людей. Социальное направление, помощь детям — это моя сильная сторона. И я дополняла своих коллег, которые хорошо ориентировались в бизнес-процессах и госуправлении. Дополняла своими знаниями о том, что нужно детям и семьям. То, что я могла им предложить, всегда актуально и касается каждого. Это в том числе помогло мне победить.

Конкурс дает возможность выйти на другой уровень, попасть в другой круг общения. Моим наставником стал Максим Орешкин, у нас с ним было несколько встреч, где он меня консультировал, подсказывал, как лучше. На финальной встрече «Лидеров России» лекцию нам прочитал Михаил Мишустин.

Конкурс подарил мне Нину Звереву, человека, который стал настоящим проводником в мир публичных выступлений. Она вела лекцию в качестве эксперта. А потом я подошла и задала свои накопившиеся вопросы, попросила о кураторстве. Как важно иногда иметь шанс просто задать вопрос и познакомиться. И конкурс «Лидеры России» такую возможность, безусловно, дает.