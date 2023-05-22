Заместитель гендиректора РСВ Алексей Первенцев, — о работе кадрового агентства.

— Платформа «Россия — страна возможностей» давно помогает россиянам расти профессионально, а кадровое агентство появилось лишь в прошлом году — как так вышло и для чего потребовалось создание агентства?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ

— Проекты платформы «Россия — страна возможностей» сфокусированы на выявлении и развитии талантов. За пять лет через платформу прошло более 18 млн человек, мотивированных, социально активных специалистов в разных отраслях. Запрос на специалистов и тем более выпускников наших проектов очень высок. Участники проектов получали карьерные предложения и раньше, но теперь это выстраивается на системном уровне. Кадровое агентство поможет среди миллионов участников находить именно тех, кто наиболее соответствует требованиям работодателей.

— В чем отличие вашего кадрового агентства от других предложений на рынке?

— Мы первые и единственные в России, кто работает именно с госсектором. Агентство создано с учетом всей юридической, административной, операционной специфики. Также у нас уникальная база кандидатов: люди разных профессий, начинающие и опытные специалисты, управленцы, волонтеры. И мы многое о них знаем, поскольку помимо резюме у нас есть результаты личностных тестирований конкурсантов платформы «Россия — страна возможностей». Это помогает четко характеризовать кандидата и снижает риски, что он не сработается с работодателем. Третий фактор: у госструктур часто нет службы подбора персонала и финансирования на эти цели, а мы работаем с ними бесплатно. В остальном мы мало отличаемся от других кадровых агентств на рынке и готовы составить им конкуренцию.

— Востребовано ли агентство на рынке?

— Спрос на наши услуги растет в геометрической прогрессии. При этом у каждого работодателя разный уровень службы подбора персонала и разные запросы: где-то мы только консультируем, а где-то полностью выстраиваем процесс подбора кандидатов. Но мы еще молодая и небольшая структура. На данный момент у нас около 40 клиентов из разных сфер госсектора: от волонтерских организаций до больших инфраструктурных компаний. Единовременно в базе агентства находится 100–120 заявок от работодателей. Пока это предел наших возможностей, но мы стремимся в этом году закрыть несколько сотен вакансий.

— Как будет развиваться агентство?

— Во-первых, мы будем наращивать объемы закрытия вакансий. Во-вторых, отстроим траекторию, по которой могли бы двигаться все госструктуры в системе найма, но с учетом специфики. В-третьих, мы изучаем возможности работы с новыми регионами, поскольку есть запрос со стороны хозяйствующих там субъектов — работодателей, которые сегодня привлекают новых специалистов для работы. Также мы будет развивать работу с малым и средним бизнесом, который не может сотрудничать с коммерческими агентствами. Последнее — это карьерное консультирование, постараемся охватить всех конкурсантов платформы «Россия — страна возможностей». Полезными советами и рекомендациями мы уже делимся в наших социальных сетях.

Кроме того, наши данные о спросе на рынке труда могут влиять на будущие проекты платформы. Сейчас видим рост спроса в военно-промышленном и агропромышленном комплексах. Это не временная тенденция, поэтому нужно акцентировать внимание на поиске и развитии талантов в инженерных и агроспециальностях.