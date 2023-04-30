Ученые из Тамбова испытали защиту от противодроновых ружей

Инициативная группа разработчиков из Тамбова собрала пробную партию квадрокоптеров с защитой от воздействия противодроновых ружей. На эти цели из фонда «Развитие Тамбовщины» было выделено 650 тыс. руб., сообщил глава региона Максим Егоров.

По его словам, защиту разработали специалисты Тамбовского госуниверситета и Тамбовского государственного техуниверситета, ряда местных промышленных предприятий. Совместно они собрали и успешно испытали три типа дронов - камикадзе, разведчик, дрон для сброса снарядов. Координировал работу региональный минпромторг.

Владимир Зоркий