Олимпийскую призерку из Петербурга арестовали в Индии по подозрению в наркоторговле

В индийском штате Гоа арестовали серебряную медалистку Олимпиады 1980-го года Светлану Варганову. Ее подозревают в распространении наркотиков, сообщил The Indian Express со ссылкой на бюро по контролю за наркотиками.

Вместе с Варгановой были задержаны российский бывший полицейский и гражданин Индии. По данным следствия, у экс-правоохранителя дома были обнаружены горшки с гидропонными растениями. При его аресте было выяснено, что он находится в Гоа с поддельными документами.

Как считает местная полиция, олимпийская медалистка в течение нескольких лет продавала иностранцам наркотические средства, а также устроила кальянную, куда приходили для употребления наркотиков.

В консульстве России в Мумбаи заявили, что выясняют детали ареста россиян.

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