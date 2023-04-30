Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На одежду переписывают ценники

Как изменилась стоимость материалов и производства коллекций

Одежда в России подорожала на 30% после ухода иностранных брендов. Это коснулось даже тех сетей, где товар продается с диконтом, приводит Forbes данные аналитиков Fashion Consulting Group. Вместе с тем продажи российских сетей выросли за год на 10-25%. Как отмечается, отечественные ритейлеры и марки стали лидерами почти во всех товарных категориях, а самый резкий рост показали нишевые бренды, которые шьют одежду премиум-сегмента из европейских тканей.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В то же время позиции мелких игроков, которые пытаются заместить ушедший масс-маркет, пока неустойчивы, отметил гендиректор компании Real Profit Group Андрей Якоби: «Ограниченность предложения вводит покупателей в состояние растерянности, они не понимают, куда идти, что искать. В торговых центрах наблюдается стабильный отток посетителей.

Нишу в среднем и масс-маркет-сегментах, в которых уверенно себя чувствовали основные ушедшие игроки — бренды Inditex, H&M, Uniqlo — сейчас вроде бы занимают Melon Fashion Group, Gloria Jeans, Lime. Они располагаются и на больших площадях в ТЦ, но не совсем понятно, находит ли там потребитель все, что ему нужно. Пока это больше напоминает инвестиции в освоение рынка.

Если же говорить о готовности покупателей присматриваться к новым маркам, то в масс-маркет-сегменте все упирается в привычку. Это другой продукт, другой дизайн, другой подход к коллекции.

Вместе с тем половина новых игроков на этом рынке вскоре может с него уйти. Это не популярная точка зрения, но я жду их закрытия в течение где-то двух лет, если потребители не обеспечат высокий спрос, что вряд ли. Сейчас будет происходить накопление финансовой нагрузки, и с ней, конечно, справляться будет крайне сложно тем компаниям, у которых нет подушки безопасности или инвесторов».

Кто купит активы Inditex в России

Кто купит активы Inditex в России

Подорожание одежды в российских магазинах аналитики связывают с колебанием курса валют, затратами брендов на расширение и выросшей стоимостью логистики. Помимо прочего, иностранные поставщики тканей и фурнитуры продолжают поднимать цены, а некоторые из них и вовсе уходят с рынка, рассказал директор модного дома Raschini Серей Викулин. По его словам, эти факторы продолжат толкать цены вверх:

«У нас очень существенная часть бизнеса — это индивидуальные заказы, которые в первую очередь основываются на быстрой, четкой, срочной логистике. Этого сейчас обеспечить не может ни одна компания.

Прямо казино: радуешься в принципе тому, что товар дошел. Стоимость выросла, грубо говоря, с €2 тыс. за машину до €5-10 тыс. При этом производство, например, шерсти и хлопка требует очень больших затрат на тепловую энергию, потому что нужны пар, газ, станки, чтобы из этих ниток делать ткани. И я сейчас говорю не про Россию — про Запад. Так вот, производители говорят, что им проще подписать банкротство, чем работать себе в убыток.

Целых линеек, таких как премиальные костюмы, которые основаны в первую очередь на дорогой высококачественной шерсти, просто нет на рынке из-за отсутствия тканей. Между тем я на поиск и тестирование российского производства потратил достаточно времени, больше года. К сожалению, это и хуже по качеству, и гораздо дороже, и медленнее, и все равно присутствуют косвенные риски — отсутствие хорошей ткани, фурнитуры и так далее».

Привлекут ли магазины Maag покупателей

Привлекут ли магазины Maag покупателей

Еще один фактор роста цен на одежду — это затраты на персонал. Бизнес вынужден их поднимать, чтобы удержать специалистов, пояснила основательница бренда Totti Ирина Полыковская. Из-за валютных рисков и дорожающего импортного сырья в компании уже проиндексировали цены на 15% от показателей прошлого года:

«Мы что-то покупали у турков, что-то — у российских поставщиков. У итальянцев сильно увеличились сроки и производства сырья, очень стало сложно переводить деньги, доставка занимает иногда до полугода. Нам пришлось процентов на 10 увеличить розничные цены, оптовые — на 10-15% в силу того, что возникли сложности с персоналом. Мы вынуждены были поднять заработную плату нашим сотрудникам. Представителей таких профессий, как кеттельщица или швея, которые востребованы на российских производствах, сейчас мало, и их не обучают. Спрос на таких специалистов велик, и они идут к тем, кто платит».

По данным Fashion Consulting Group, в прошлом году российский рынок сократился в деньгах более чем на 8%, в натуральном выражении — на 12-15%.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Елизавета Скобцова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...