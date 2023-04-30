На одежду переписывают ценники

Одежда в России подорожала на 30% после ухода иностранных брендов. Это коснулось даже тех сетей, где товар продается с диконтом, приводит Forbes данные аналитиков Fashion Consulting Group. Вместе с тем продажи российских сетей выросли за год на 10-25%. Как отмечается, отечественные ритейлеры и марки стали лидерами почти во всех товарных категориях, а самый резкий рост показали нишевые бренды, которые шьют одежду премиум-сегмента из европейских тканей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В то же время позиции мелких игроков, которые пытаются заместить ушедший масс-маркет, пока неустойчивы, отметил гендиректор компании Real Profit Group Андрей Якоби: «Ограниченность предложения вводит покупателей в состояние растерянности, они не понимают, куда идти, что искать. В торговых центрах наблюдается стабильный отток посетителей.

Нишу в среднем и масс-маркет-сегментах, в которых уверенно себя чувствовали основные ушедшие игроки — бренды Inditex, H&M, Uniqlo — сейчас вроде бы занимают Melon Fashion Group, Gloria Jeans, Lime. Они располагаются и на больших площадях в ТЦ, но не совсем понятно, находит ли там потребитель все, что ему нужно. Пока это больше напоминает инвестиции в освоение рынка.

Если же говорить о готовности покупателей присматриваться к новым маркам, то в масс-маркет-сегменте все упирается в привычку. Это другой продукт, другой дизайн, другой подход к коллекции.

Вместе с тем половина новых игроков на этом рынке вскоре может с него уйти. Это не популярная точка зрения, но я жду их закрытия в течение где-то двух лет, если потребители не обеспечат высокий спрос, что вряд ли. Сейчас будет происходить накопление финансовой нагрузки, и с ней, конечно, справляться будет крайне сложно тем компаниям, у которых нет подушки безопасности или инвесторов».

Подорожание одежды в российских магазинах аналитики связывают с колебанием курса валют, затратами брендов на расширение и выросшей стоимостью логистики. Помимо прочего, иностранные поставщики тканей и фурнитуры продолжают поднимать цены, а некоторые из них и вовсе уходят с рынка, рассказал директор модного дома Raschini Серей Викулин. По его словам, эти факторы продолжат толкать цены вверх:

«У нас очень существенная часть бизнеса — это индивидуальные заказы, которые в первую очередь основываются на быстрой, четкой, срочной логистике. Этого сейчас обеспечить не может ни одна компания.

Прямо казино: радуешься в принципе тому, что товар дошел. Стоимость выросла, грубо говоря, с €2 тыс. за машину до €5-10 тыс. При этом производство, например, шерсти и хлопка требует очень больших затрат на тепловую энергию, потому что нужны пар, газ, станки, чтобы из этих ниток делать ткани. И я сейчас говорю не про Россию — про Запад. Так вот, производители говорят, что им проще подписать банкротство, чем работать себе в убыток.

Целых линеек, таких как премиальные костюмы, которые основаны в первую очередь на дорогой высококачественной шерсти, просто нет на рынке из-за отсутствия тканей. Между тем я на поиск и тестирование российского производства потратил достаточно времени, больше года. К сожалению, это и хуже по качеству, и гораздо дороже, и медленнее, и все равно присутствуют косвенные риски — отсутствие хорошей ткани, фурнитуры и так далее».

Еще один фактор роста цен на одежду — это затраты на персонал. Бизнес вынужден их поднимать, чтобы удержать специалистов, пояснила основательница бренда Totti Ирина Полыковская. Из-за валютных рисков и дорожающего импортного сырья в компании уже проиндексировали цены на 15% от показателей прошлого года:

«Мы что-то покупали у турков, что-то — у российских поставщиков. У итальянцев сильно увеличились сроки и производства сырья, очень стало сложно переводить деньги, доставка занимает иногда до полугода. Нам пришлось процентов на 10 увеличить розничные цены, оптовые — на 10-15% в силу того, что возникли сложности с персоналом. Мы вынуждены были поднять заработную плату нашим сотрудникам. Представителей таких профессий, как кеттельщица или швея, которые востребованы на российских производствах, сейчас мало, и их не обучают. Спрос на таких специалистов велик, и они идут к тем, кто платит».

По данным Fashion Consulting Group, в прошлом году российский рынок сократился в деньгах более чем на 8%, в натуральном выражении — на 12-15%.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Елизавета Скобцова