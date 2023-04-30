На Кубани выплаты Героям России увеличили в 1,5 раза

Депутаты Законодательного собрания Кубани увеличили с 30 до 50 тыс. руб. ежемесячные выплаты для граждан, имеющих звание Героя страны. Об этом сообщает пресс-служба ЗСК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

Под действие закона попадают граждане, признанные Героями СССР, Героями России, полные кавалеры ордена Славы, а также их вдовы (вдовцы). Сейчас таких в Краснодарском крае насчитывается 49 человек.

«Вопрос даже не в деньгах, а во внимании к этим достойным людям. Каждого мы должны окружить заботой. Они это заслужили», – заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, который внес на рассмотрение краевого парламента инициативу об увеличении выплат.

Председатель Заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко назвал законопроект своевременным и обоснованным. «Всегда, когда приходила опасность, в России были люди, готовые встать на ее защиту. Их воинский путь был отмечен высокими государственными наградами. И повышение денежной выплаты будет нашим знаком признательности и уважения к людям, по праву удостоенным этих высоких званий», – подчеркнул он.

В августе 2022 года депутаты решили ежегодно индексировать социальные выплаты для инвалидов и Героев России, а также их вдовцам.

Леонид Ломакин

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